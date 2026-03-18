A Polícia Civil de Campinas prendeu, na terça-feira (17), um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Jardim Antônio Von Zuben. A ação foi realizada por equipes da 2ª Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes).

Durante o patrulhamento, os agentes flagraram a dupla comercializando e armazenando drogas ilícitas. Com eles, foram apreendidas porções de crack, cocaína, Ice, dry e maconha, prontas para a venda. Segundo a polícia, o material era destinado ao abastecimento do comércio ilegal na região.

Diante do flagrante, os dois foram conduzidos à sede da especializada, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O caso será encaminhado à Justiça.