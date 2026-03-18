A quarta-feira (18) será mais um dia típico de verão na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a previsão, o tempo permanece estável ao longo de todo o dia, com predomínio de sol e nenhuma chance de chuva.

Os termômetros devem registrar temperaturas elevadas: a mínima fica em torno dos 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. O calor será sentido principalmente durante a tarde, exigindo atenção com a hidratação e exposição ao sol.

A estabilidade atmosférica garante um dia seguro para atividades ao ar livre, mas o clima seco e quente pede cuidados redobrados com a saúde, especialmente para crianças e idosos.