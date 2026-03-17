A Prefeitura de Campinas publicou o edital do Concurso Rainha Pérola Negra 2026. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a mulheres negras com atuação relevante em ações de desenvolvimento social, igualdade racial e fortalecimento da comunidade negra no município.

As inscrições estão abertas desde o dia 13 de março e seguem até as 17h do dia 17 de abril de 2026. As interessadas podem se inscrever presencialmente na Coordenadoria Departamental de Promoção da Igualdade Racial, localizada na avenida Dr. Campos Salles, 427, Centro, ou por e-mail: cepir@campinas.sp.gov.br.

“Mais do que um concurso, o Rainha Pérola Negra é um reconhecimento público da trajetória, da força e da contribuição das mulheres negras para o desenvolvimento social e a promoção da igualdade racial em Campinas. É uma iniciativa que valoriza lideranças, histórias de luta e exemplos que inspiram toda a cidade”, destacou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.

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