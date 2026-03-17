A Prefeitura de Campinas publicou o edital do Concurso Rainha Pérola Negra 2026. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a mulheres negras com atuação relevante em ações de desenvolvimento social, igualdade racial e fortalecimento da comunidade negra no município.
As inscrições estão abertas desde o dia 13 de março e seguem até as 17h do dia 17 de abril de 2026. As interessadas podem se inscrever presencialmente na Coordenadoria Departamental de Promoção da Igualdade Racial, localizada na avenida Dr. Campos Salles, 427, Centro, ou por e-mail: cepir@campinas.sp.gov.br.
“Mais do que um concurso, o Rainha Pérola Negra é um reconhecimento público da trajetória, da força e da contribuição das mulheres negras para o desenvolvimento social e a promoção da igualdade racial em Campinas. É uma iniciativa que valoriza lideranças, histórias de luta e exemplos que inspiram toda a cidade”, destacou Vandecleya Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social.
Categorias e critérios
O concurso está dividido em sete categorias: Cultura; Educação pela promoção da igualdade racial; Profissional de destaque; Trajetórias de luta e garantia de direitos; Desenvolvimento comunitário; Revelação; e Afirmação da identidade.
Podem ser inscritas mulheres com mais de 18 anos, de nacionalidade brasileira, que se autodeclarem negras e residam em Campinas. É necessário apresentar um currículo resumido que comprove atuação na área indicada, além de RG, comprovante de residência, telefone e e-mail.
A seleção será feita pelo Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, que definirá os critérios de avaliação para cada categoria. O resultado com os nomes das selecionadas será publicado no Diário Oficial do Município no dia 4 de maio de 2026.