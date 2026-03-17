Foi preso na segunda-feira (16) José Felipe Pereira de Sousa, de 26 anos, principal suspeito de assassinar a esposa a facadas no último sábado (14), em Hortolândia. O crime aconteceu no Jardim Nova Europa e chocou os vizinhos pela crueldade e pela presença da filha do casal, uma criança de apenas 4 anos, que testemunhou toda a violência.

De acordo com a polícia, após a discussão que terminou em feminicídio, o suspeito fugiu do local. Durante a fuga, ainda no sábado, ele capotou o veículo que dirigia na região de Vinhedo, onde acabou localizado e preso.

A vítima, Julyene de Lima dos Santos, também de 26 anos, foi atacada dentro de casa. Testemunhas contaram que, instantes antes do crime, ela estava na calçada montando uma banca de verduras quando começou a brigar com o companheiro.