17 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TEMPO QUENTE

Previsão do tempo: terça-feira será de calor e sem chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Tempo segue estável na RMC
Tempo segue estável na RMC

A terça-feira (17) será mais um dia de tempo estável e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Assim como em grande parte do estado de São Paulo, não há previsão de chuvas para o período.

Os termômetros devem registrar temperaturas máximas em torno dos 33°C, enquanto as mínimas ficam próximas dos 20°C. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens e sensação de calor, principalmente durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários