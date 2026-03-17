A terça-feira (17) será mais um dia de tempo estável e temperaturas elevadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Assim como em grande parte do estado de São Paulo, não há previsão de chuvas para o período.

Os termômetros devem registrar temperaturas máximas em torno dos 33°C, enquanto as mínimas ficam próximas dos 20°C. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens e sensação de calor, principalmente durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).