17 de março de 2026
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SUMARÉ

Homem com Alzheimer desaparece e é encontrado pela PM em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Helicóptero Águia auxiliou no resgate
Helicóptero Águia auxiliou no resgate

Um idoso diagnosticado com Alzheimer foi localizado pela Polícia Militar na Estrada Municipal Olindo Biondo, em Sumaré

A corporação foi acionada para atender a ocorrência de pessoa desaparecida. Ao chegar ao local, uma equipe do policiamento aéreo já prestava os primeiros atendimentos ao homem, que foi encontrado com vida.

A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa para avaliação médica. De acordo com a polícia, não foram constatados ferimentos.

Um familiar compareceu ao local e acompanhou o atendimento. Ele informou aos agentes que o idoso tem diagnóstico de Alzheimer e ficou responsável pelo veículo utilizado pela vítima, além de prestar esclarecimentos às autoridades.

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