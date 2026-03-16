Um idoso diagnosticado com Alzheimer foi localizado pela Polícia Militar na Estrada Municipal Olindo Biondo, em Sumaré
A corporação foi acionada para atender a ocorrência de pessoa desaparecida. Ao chegar ao local, uma equipe do policiamento aéreo já prestava os primeiros atendimentos ao homem, que foi encontrado com vida.
A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa para avaliação médica. De acordo com a polícia, não foram constatados ferimentos.
Um familiar compareceu ao local e acompanhou o atendimento. Ele informou aos agentes que o idoso tem diagnóstico de Alzheimer e ficou responsável pelo veículo utilizado pela vítima, além de prestar esclarecimentos às autoridades.