Um idoso diagnosticado com Alzheimer foi localizado pela Polícia Militar na Estrada Municipal Olindo Biondo, em Sumaré

A corporação foi acionada para atender a ocorrência de pessoa desaparecida. Ao chegar ao local, uma equipe do policiamento aéreo já prestava os primeiros atendimentos ao homem, que foi encontrado com vida.

A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa para avaliação médica. De acordo com a polícia, não foram constatados ferimentos.