A Rede Mário Gatti, em parceria com a ONG Cabelegria, vai realizar na próxima sexta-feira (20) a entrega de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. A iniciativa é voltada para mulheres atendidas pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas.

A ação acontecerá das 9h às 15h, em um ambiente pensado especialmente para tornar o momento ainda mais especial. Um Banco de Perucas Móvel, que é uma van customizada e equipada como um camarim, ficará estacionado em frente à Oncologia da unidade, localizada na Avenida Prefeito Faria Lima, 340, no Parque Itália. No local, as pacientes poderão experimentar e escolher suas novas perucas com privacidade e conforto.

A entrega é fruto de uma parceria entre o setor de Humanização da Rede Mário Gatti e a ONG Cabelegria, que transforma cabelos doados em perucas. Para participar, as pacientes interessadas devem procurar a enfermagem da unidade.