A Rede Mário Gatti, em parceria com a ONG Cabelegria, vai realizar na próxima sexta-feira (20) a entrega de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. A iniciativa é voltada para mulheres atendidas pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital Municipal Mário Gatti, em Campinas.
A ação acontecerá das 9h às 15h, em um ambiente pensado especialmente para tornar o momento ainda mais especial. Um Banco de Perucas Móvel, que é uma van customizada e equipada como um camarim, ficará estacionado em frente à Oncologia da unidade, localizada na Avenida Prefeito Faria Lima, 340, no Parque Itália. No local, as pacientes poderão experimentar e escolher suas novas perucas com privacidade e conforto.
A entrega é fruto de uma parceria entre o setor de Humanização da Rede Mário Gatti e a ONG Cabelegria, que transforma cabelos doados em perucas. Para participar, as pacientes interessadas devem procurar a enfermagem da unidade.
De acordo com Lucimeire Graziela Martini, coordenadora do setor de Humanização da Rede Mário Gatti, o projeto vai além da doação de um acessório. “Trata-se de um momento muito significativo, no qual as pacientes têm a oportunidade de se reconhecer novamente com seus cabelos, muitas vezes perdidos em decorrência do tratamento. Isso promove autoestima, acolhimento e empoderamento durante essa fase tão delicada”, explica.
Como doar cabelo e ajudar a causa
Quem quiser contribuir com a iniciativa pode doar cabelo diretamente no setor de Humanização do Hospital Mário Gatti, que funciona como ponto de coleta em Campinas. O material é enviado à ONG Cabelegria para a confecção de novas perucas.
Requisitos para doação
- O cabelo pode ter química;
- Deve ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento;
- Precisa estar amarrado com elástico e completamente seco.
As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para mais informações, o contato é (19) 3772-5880. No dia 20 de março, durante o evento de entrega, também será possível cortar e doar o cabelo no local.