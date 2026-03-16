17 de março de 2026
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S. ANTÔNIO DE POSSE

Marido é preso após dar facadas na barriga e pescoço da mulher

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Faca foi apreendida pela Polícia Militar
Faca foi apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso na manhã de domingo (15) após agredir a companheira com uma faca no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com lesões leves no pescoço e na barriga.

A mulher relatou aos agentes que o companheiro a atacou com uma faca e que ele ainda estava dentro da residência. Durante a abordagem, o suspeito confirmou que houve uma discussão com a vítima e indicou onde havia descartado a arma do crime. O objeto foi recolhido pelos policiais.

Tanto o agressor quanto a vítima receberam atendimento médico e foram liberados em seguida. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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