Um homem foi preso na manhã de domingo (15) após agredir a companheira com uma faca no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com lesões leves no pescoço e na barriga.

A mulher relatou aos agentes que o companheiro a atacou com uma faca e que ele ainda estava dentro da residência. Durante a abordagem, o suspeito confirmou que houve uma discussão com a vítima e indicou onde havia descartado a arma do crime. O objeto foi recolhido pelos policiais.

Tanto o agressor quanto a vítima receberam atendimento médico e foram liberados em seguida. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.