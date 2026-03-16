Uma mulher foi abordada pela PM (Polícia Militar) após denúncia de que um veículo estaria trafegando em alta velocidade colocando em risco pedestres nas imediações da Praça Juca Mulato, em Itapira. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrada. A mulher foi liberada para responder em liberdade.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram o carro sendo conduzido por uma mulher que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Dentro do automóvel estavam três adolescentes, de 12, 13 e 15 anos. Uma das menores, de 13 anos, é filha da condutora.

A mulher admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Nada de ilícito foi encontrado com ela ou no interior do veículo. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma barra de cor branca, o que gerou reação exaltada por parte da abordada. Após verificação, constatou-se que se tratava de uma barra de sabão.