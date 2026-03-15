Dois homens foram presos na sexta-feira (13) suspeitos de envolvimento em uma série de roubos a pedestres na região do Satélite Íris II, em Campinas. A ação foi realizada por policiais do 47° Batalhão de Polícia Militar do Interior. De acordo com a corporação, as investigações tiveram início após a divulgação de um roubo ocorrido no bairro Ipaussurama.

Com as informações iniciais, as equipes intensificaram o patrulhamento e chegaram até um imóvel localizado na Rua Benedita Iny de Ávila, onde haveria indícios de que uma motocicleta vermelha, utilizada nos crimes, estaria escondida.

No local, os agentes encontraram capacetes compatíveis com os utilizados nas ações criminosas, além de um relógio feminino reconhecido como produto de roubo. Durante a abordagem, um dos suspeitos confessou participação nos delitos e indicou onde estavam escondidos outros objetos levados das vítimas, incluindo joias e alianças.