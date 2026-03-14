Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da polícia em Sumaré. A ocorrência aconteceu na rua dos Mognos, no bairro Jardim Basilicata, no contexto da chamada Operação Bar, que visa coibir delitos em estabelecimentos comerciais da região.

De acordo com a equipe policial, o suspeito foi visto em atitude suspeita segurando uma sacola de papel. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou fugir para os fundos do local, mas foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com a numeração suprimida, e seis munições intactas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permanece preso e à disposição da Justiça.