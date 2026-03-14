15 de março de 2026
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PRISÃO

Homem é preso com revólver adulterado durante operação em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Revólver foi apreendido pela Polícia Militar
Revólver foi apreendido pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da polícia em Sumaré. A ocorrência aconteceu na rua dos Mognos, no bairro Jardim Basilicata, no contexto da chamada Operação Bar, que visa coibir delitos em estabelecimentos comerciais da região.

De acordo com a equipe policial, o suspeito foi visto em atitude suspeita segurando uma sacola de papel. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou fugir para os fundos do local, mas foi abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .32, com a numeração suprimida, e seis munições intactas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

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