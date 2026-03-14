A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana típico de verão, com predomínio de sol, temperaturas elevadas e possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas. Neste sábado (14), o dia começou com sol e céu parcialmente nublado.

Apesar das baixas chances, não se descarta a ocorrência de temporais isolados e de curta duração entre a tarde e o início da noite. Embora não haja previsão de chuvas generalizadas ou de grandes volumes, as pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura varia entre 18°C e 29°C, com sensação de tempo abafado.

Já no domingo (15), o sol predomina durante a maior parte do dia, com períodos de céu nublado apenas no período da tarde. Os termômetros oscilam entre 19°C e 30°C, mantendo o calor na região. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).