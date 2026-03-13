O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, alcançou um marco importante na última sexta-feira (6) ao realizar, pela primeira vez, uma captação de órgãos de forma integral no Pronto-Socorro Adulto. O procedimento, que resultou na doação de rins e fígado, só foi possível após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica de uma paciente e o consentimento da família.
A captação de órgãos segue um protocolo rigoroso e multidisciplinar. No caso do Mário Gatti, a identificação da potencial doadora foi feita pela própria Comissão de Captação de Órgãos do hospital, que atuou em parceria com a OPO (Organização de Procura de Órgãos) do Hospital de Clínicas da Unicamp.
“Quando um potencial doador é identificado, a equipe do hospital atua de forma integrada com a OPO, garantindo a condução adequada do protocolo e um atendimento humanizado ao paciente e à família”, explicou Raquel Ventura Paulillo, enfermeira gestora do PSA.
Após a autorização familiar, a OPO organizou toda a logística e definiu os receptores compatíveis por meio da lista única do Sistema Nacional de Transplantes. Equipes especializadas foram então acionadas para realizar a captação no centro cirúrgico, em um processo que exigiu planejamento minucioso para garantir a preservação dos órgãos e a segurança de toda a equipe.
Trabalho em equipe e acolhimento humanizado
Para as profissionais envolvidas, o sucesso da ação é reflexo de um trabalho colaborativo e humanizado. “A captação foi um sucesso graças à manutenção adequada da doadora, conduzida pelas equipes com competência, comprometimento, responsabilidade e profissionalismo”, avaliou a enfermeira Marina Akemi Higo, especialista em captação de órgãos.
Além da eficiência técnica, o acolhimento à família da paciente foi um ponto crucial destacado pela equipe. “A família manifestou profundo agradecimento por toda a assistência prestada com seriedade e respeito. Esse cuidado é fundamental para a compreensão e aceitação da doação, especialmente em um momento de tanta dor”, acrescentou Marina.
Raquel Ventura Paulillo também reforçou o empenho de todos os profissionais envolvidos que atuaram de forma integrada. “A dedicação e a excelência no cuidado prestado à paciente foram essenciais para garantir a viabilidade da doação e o sucesso da captação”, finalizou a gestora.
A ação contou ainda com a participação das enfermeiras Carla Silva de Miranda, Audrey Alexsandra de Deus e Carolina Zamboti, da fisioterapeuta Eliane da Conceição Caires e da médica Jessyca Jhovana Barbosa.