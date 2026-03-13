O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, alcançou um marco importante na última sexta-feira (6) ao realizar, pela primeira vez, uma captação de órgãos de forma integral no Pronto-Socorro Adulto. O procedimento, que resultou na doação de rins e fígado, só foi possível após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica de uma paciente e o consentimento da família.

A captação de órgãos segue um protocolo rigoroso e multidisciplinar. No caso do Mário Gatti, a identificação da potencial doadora foi feita pela própria Comissão de Captação de Órgãos do hospital, que atuou em parceria com a OPO (Organização de Procura de Órgãos) do Hospital de Clínicas da Unicamp.

“Quando um potencial doador é identificado, a equipe do hospital atua de forma integrada com a OPO, garantindo a condução adequada do protocolo e um atendimento humanizado ao paciente e à família”, explicou Raquel Ventura Paulillo, enfermeira gestora do PSA.