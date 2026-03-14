A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Vigilância em Zoonoses, anunciou a suspensão temporária da vacinação antirrábica para cães e gatos prevista para este mês de março. A interrupção ocorre devido à falta do imunizante no estoque do Estado de São Paulo.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Zoonoses, a médica veterinária Josiane Sauniti, o município foi notificado pelo Instituto Pasteur, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, sobre a escassez da vacina antirrábica animal destinada a cães e gatos.

“A orientação do Estado é suspender temporariamente a vacinação antirrábica de rotina e os novos agendamentos até o recebimento de um novo lote do imunizante. Assim que o abastecimento for regularizado, o município retomará a vacinação”, explicou Josiane.