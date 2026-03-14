Quem deseja observar Júpiter com detalhes impressionantes neste primeiro semestre tem encontro marcado com o céu no Polo Astronômico de Amparo, no Circuito das Águas Paulista. O complexo, considerado um dos mais completos do país para visitação pública, promove nos quatro sábados de março as últimas sessões de observação do maior planeta do Sistema Solar em 2026.
Localizado a 68 km de Campinas e 120 km da capital paulista, o polo abre os portões sempre às 18h, com programação das 19h às 23h e entrada permitida até as 21h30. Os ingressos são vendidos antecipadamente pelo site oficial.
A experiência no polo vai muito além da observação por telescópios. O público pode participar de sessões no Planetário Digital, que acontecem a cada 60 minutos com um sistema recém-inaugurado de projeções 360° × 180°, resolução 4K e iluminação a laser. A tecnologia permite simulações realistas do céu de diferentes regiões da Terra, do Sistema Solar e até da superfície de Marte, em diferentes épocas.
Outra atividade em destaque é o reconhecimento do céu a olho nu, no Espaço Galileo, com sessões às 19h10 e às 21h15. Março representa a última chance, neste ano, de observar Júpiter e suas principais luas Io, Europa, Ganimedes e Calisto, por meio dos telescópios do complexo. Os equipamentos permitem visualizar as faixas escuras da densa atmosfera do planeta e a famosa Mancha Vermelha, um gigantesco furacão ativo há séculos.
A programação também inclui a observação da superfície lunar, com detalhes de crateras, picos montanhosos e rachaduras, além de nebulosas como a de Órion e a ETA de Carina, e o aglomerado de estrelas conhecido como Poços dos Desejos.