Quem deseja observar Júpiter com detalhes impressionantes neste primeiro semestre tem encontro marcado com o céu no Polo Astronômico de Amparo, no Circuito das Águas Paulista. O complexo, considerado um dos mais completos do país para visitação pública, promove nos quatro sábados de março as últimas sessões de observação do maior planeta do Sistema Solar em 2026.

Localizado a 68 km de Campinas e 120 km da capital paulista, o polo abre os portões sempre às 18h, com programação das 19h às 23h e entrada permitida até as 21h30. Os ingressos são vendidos antecipadamente pelo site oficial.

A experiência no polo vai muito além da observação por telescópios. O público pode participar de sessões no Planetário Digital, que acontecem a cada 60 minutos com um sistema recém-inaugurado de projeções 360° × 180°, resolução 4K e iluminação a laser. A tecnologia permite simulações realistas do céu de diferentes regiões da Terra, do Sistema Solar e até da superfície de Marte, em diferentes épocas.