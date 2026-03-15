A GCM (Guarda Civil Municipal) de Cosmópolis realizou uma grande apreensão de entorpecentes em uma residência utilizada como ponto de armazenamento de drogas na comunidade do bairro Cidade Alta. Ao todo, foram recolhidas mais de 460 porções de diferentes tipos de entorpecentes.

De acordo com a corporação, o imóvel, conhecido como casa bomba, era usado para guardar materiais ilícitos. Durante a ação, os agentes encontraram 85 unidades de substância análoga à maconha, 83 porções da variação conhecida como prensado, 10 unidades de dry, 243 porções de dry misturado com tabaco e 48 unidades de erva análoga ao haxixe.

Além das drogas, a equipe também localizou 500 sacos tipo zip, 307 frascos utilizados para armazenamento, balanças de precisão e outros utensílios voltados para a manipulação dos entorpecentes.