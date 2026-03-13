Cinco pessoas foram detidas na quinta-feira (12) suspeitas de furtar ovos de Páscoa de um shopping em Valinhos. A ação da Guarda Municipal só foi possível graças ao sistema de câmeras inteligentes da cidade, que flagrou a movimentação dos suspeitos.

De acordo com as autoridades, o veículo onde estavam três mulheres e dois homens foi identificado pelas câmeras de monitoramento enquanto trafegava pela Rodovia Francisco Von Zuben, sentido Campinas. Um alerta foi emitido automaticamente, permitindo que a equipe realizasse a abordagem.

Dentro do carro, os agentes encontraram diversas caixas e sacolas repletas de chocolates, produtos que, segundo a Guarda, haviam sido furtados de uma loja no shopping center da cidade.