15 de março de 2026
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CÂMERA INTELIGENTE

Quadrilha é presa com de ovos de Páscoa furtados em Valinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Ovos de Páscoa foram recuperados
Ovos de Páscoa foram recuperados

Cinco pessoas foram detidas na quinta-feira (12) suspeitas de furtar ovos de Páscoa de um shopping em Valinhos. A ação da Guarda Municipal só foi possível graças ao sistema de câmeras inteligentes da cidade, que flagrou a movimentação dos suspeitos.

De acordo com as autoridades, o veículo onde estavam três mulheres e dois homens foi identificado pelas câmeras de monitoramento enquanto trafegava pela Rodovia Francisco Von Zuben, sentido Campinas. Um alerta foi emitido automaticamente, permitindo que a equipe realizasse a abordagem.

Dentro do carro, os agentes encontraram diversas caixas e sacolas repletas de chocolates, produtos que, segundo a Guarda, haviam sido furtados de uma loja no shopping center da cidade.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ainda não há informações sobre o valor total dos produtos recuperados.

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