15 de março de 2026
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SUMARÉ

Homem recebe R$ 100 para guardar drogas e vai preso por tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar
Drogas e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Basilicata, em Sumaré. A ação foi realizada por equipes policiais após uma denúncia anônima apontar que um imóvel na Rua Crenac estaria sendo usado para armazenar entorpecentes.

Durante a abordagem, a moradora autorizou a entrada dos agentes no local. Com o apoio de cães farejadores, a polícia localizou uma sacola plástica escondida dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. No interior do compartimento, foram encontradas porções de crack, totalizando 52 gramas da droga, além de R$ 1.320.

Questionado pelos policiais, o suspeito confessou que guardava o material ilícito e que receberia R$ 100 pelo serviço. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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