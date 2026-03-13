15 de março de 2026
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EM FAMÍLIA

Tio ameaça adolescente após briga por comida em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi atendido pela Polícia Militar
Caso foi atendido pela Polícia Militar

Uma adolescente foi vítima de ameaças por parte do próprio tio no Residencial Moacir Guzoni, em Mogi Guaçu. O desentendimento teria começado após o homem se irritar ao ver que a sobrinha havia preparado um alimento para consumo próprio, que ele também queria.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a discussão entre os dois rapidamente se intensificou, com troca de ofensas. Em determinado momento, o tio teria partido para cima da adolescente na tentativa de agredi-la. Assustadas, a vítima e uma amiga que estava no local correram para um dos quartos e fecharam a porta.

Enquanto tentavam se proteger, as jovens precisaram segurar a porta para impedir a entrada do homem, que insistia em abri-la e proferia novas ameaças contra a sobrinha. Durante o incidente, a adolescente sofreu uma escoriação leve no braço direito ao bater contra o batente da porta.

Quando possível, as duas deixaram a residência e acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, a equipe encontrou o suspeito bastante alterado e foi necessário contê-lo. Em depoimento, o homem negou as ameaças e a tentativa de agressão, alegando que a confusão começou porque a sobrinha teria consumido um alimento que ele havia preparado para si.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão da Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado como ameaça. Após prestarem depoimento, as partes foram liberadas.

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