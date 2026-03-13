Uma adolescente foi vítima de ameaças por parte do próprio tio no Residencial Moacir Guzoni, em Mogi Guaçu. O desentendimento teria começado após o homem se irritar ao ver que a sobrinha havia preparado um alimento para consumo próprio, que ele também queria.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a discussão entre os dois rapidamente se intensificou, com troca de ofensas. Em determinado momento, o tio teria partido para cima da adolescente na tentativa de agredi-la. Assustadas, a vítima e uma amiga que estava no local correram para um dos quartos e fecharam a porta.

Enquanto tentavam se proteger, as jovens precisaram segurar a porta para impedir a entrada do homem, que insistia em abri-la e proferia novas ameaças contra a sobrinha. Durante o incidente, a adolescente sofreu uma escoriação leve no braço direito ao bater contra o batente da porta.