As inscrições para a 2ª etapa da 10ª edição do Circuito de Corridas dos Distritos já estão abertas. A prova será realizada no dia 12 de abril, no Campo Grande, com largada prevista para as 7h30 na Praça João Amazonas, localizada na rua Edson Luís Rigonato, 497.

Os interessados em participar individualmente podem se inscrever até o dia 4 de abril por meio da plataforma minhasinscrições. O valor da inscrição é a partir de R$ 69,90, valor que inclui número de peito e chip de cronometragem.

Para grupos de corredores, as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de março, exclusivamente pelo e-mail distritoscampinas@gmail.com. A idade mínima para participação é de 16 anos, conforme o regulamento oficial.