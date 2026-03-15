A Polícia Civil de Campinas, por meio da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), desarticulou uma organização criminosa especializada no furto de materiais do depósito da CPFL Serviços. As investigações apontam que o grupo, responsável por um prejuízo estimado em mais de R$ 155 mil, atuava não apenas no desvio de equipamentos, mas também na manipulação de medidores e na execução de ligações clandestinas de energia na região de Vinhedo.

As investigações tiveram um avanço significativo quando os agentes descobriram que parte dos materiais subtraídos estava sendo utilizada em uma instalação elétrica clandestina dentro de uma empresa em Vinhedo. No local, o responsável pelo estabelecimento confirmou ter contratado o serviço, que foi realizado com produtos pertencentes à concessionária. Ele foi autuado em flagrante por receptação, pagou fiança e foi liberado.

A partir da delação, a polícia chegou ao eletricista responsável pela instalação, que não foi localizado. No entanto, na residência dele, os policiais encontraram diversos outros materiais da CPFL, que estavam sendo guardados por ele e por seu irmão.