Um jovem foi flagrado pela GCM (Guarda Civil) de Mogi Guaçu realizando manobras perigosas com uma motocicleta em uma das principais vias da cidade. O caso aconteceu na Avenida Antonio Machado, no Jardim Ypê III.

De acordo com a corporação, o condutor de uma Honda CG 150 Titan ES foi visto empinando a moto, prática popularmente conhecida como dar grau. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito ou na motocicleta. No entanto, ao ser feita a verificação documental, os agentes constataram que o licenciamento do veículo estava atrasado. Diante da irregularidade, a moto foi apreendida e recolhida ao pátio.