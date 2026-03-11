11 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
PROIBIDO

Perseguição: moto é apreendida após GCM flagrar jovem empinando

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Moto foi apreendida pela GCM
Um jovem foi flagrado pela GCM (Guarda Civil) de Mogi Guaçu realizando manobras perigosas com uma motocicleta em uma das principais vias da cidade. O caso aconteceu na Avenida Antonio Machado, no Jardim Ypê III.

De acordo com a corporação, o condutor de uma Honda CG 150 Titan ES foi visto empinando a moto, prática popularmente conhecida como dar grau. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito ou na motocicleta. No entanto, ao ser feita a verificação documental, os agentes constataram que o licenciamento do veículo estava atrasado. Diante da irregularidade, a moto foi apreendida e recolhida ao pátio.

Além da apreensão, o condutor responderá administrativamente pela infração de trânsito. Conforme prevê o artigo 244, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), realizar manobras perigosas como empinar moto resulta em multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo.

