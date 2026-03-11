Um homem foi preso em Mogi Guaçu após tentar furtar uma motocicleta e colidir contra um divisor de concreto durante fuga da Polícia Militar, na segunda-feira, 9. Com ele, foi apreendida uma ferramenta conhecida como "pito", utilizada para forçar ignições.
De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do shopping e de escolas da região quando avistou uma moto com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em sentido contrário.
Naquele momento, testemunhas que estavam nas imediações alertaram os policiais de que a dupla havia acabado de tentar furtar outra motocicleta que estava estacionada no local. A equipe iniciou o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, mas os suspeitos não obedeceram à ordem de parada. Durante a fuga, eles tentaram acessar a contramão da Avenida Brasil, bateram contra o canteiro central e foram arremessados ao chão.
Os dois tentaram fugir a pé, mas um deles foi alcançado pelos policiais. O comparsa conseguiu escapar por uma área de mata e até o momento não foi localizado. Durante a abordagem, os policiais encontraram, próximo ao detido, a ferramenta utilizada para arrombar ignições. A motocicleta em que a dupla estava também tinha a placa adulterada. Após consulta, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido dias antes na cidade.
A vítima da tentativa de furto também foi localizada e informou que a moto dela teve o miolo da ignição danificado. O homem preso foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e permanece à disposição da Justiça pelos crimes de furto tentado e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.