Um homem foi preso em Mogi Guaçu após tentar furtar uma motocicleta e colidir contra um divisor de concreto durante fuga da Polícia Militar, na segunda-feira, 9. Com ele, foi apreendida uma ferramenta conhecida como "pito", utilizada para forçar ignições.

De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento preventivo nas proximidades do shopping e de escolas da região quando avistou uma moto com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em sentido contrário.

Naquele momento, testemunhas que estavam nas imediações alertaram os policiais de que a dupla havia acabado de tentar furtar outra motocicleta que estava estacionada no local. A equipe iniciou o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos, mas os suspeitos não obedeceram à ordem de parada. Durante a fuga, eles tentaram acessar a contramão da Avenida Brasil, bateram contra o canteiro central e foram arremessados ao chão.