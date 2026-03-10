O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Costeau, que apura a atuação de um grupo suspeito de enviar cocaína do Brasil para a Europa a partir do Porto de Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na ação, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Santos e Valinhos. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos.

A operação mobiliza mais de 40 policiais federais e conta com cooperação internacional entre autoridades brasileiras e francesas. A investigação é conduzida por uma equipe conjunta de investigação (ECI) formada por integrantes do MPF, da Jurisdição Inter-regional Especializada de Rennes, além de policiais federais dos dois países.