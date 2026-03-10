O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Costeau, que apura a atuação de um grupo suspeito de enviar cocaína do Brasil para a Europa a partir do Porto de Santos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na ação, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Santos e Valinhos. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Santos.
A operação mobiliza mais de 40 policiais federais e conta com cooperação internacional entre autoridades brasileiras e francesas. A investigação é conduzida por uma equipe conjunta de investigação (ECI) formada por integrantes do MPF, da Jurisdição Inter-regional Especializada de Rennes, além de policiais federais dos dois países.
O grupo também tem apoio da Eurojust, responsável por facilitar a cooperação entre autoridades judiciais da União Europeia.
Droga encontrada em navio
As investigações começaram após autoridades francesas apreenderem 124 quilos de cocaína escondidos em um compartimento submerso — conhecido como seachest — de um navio cargueiro que havia passado pelo Porto de Santos antes de seguir viagem para a Europa.
A droga foi localizada por mergulhadores da guarda costeira francesa e estava embalada com dispositivos eletrônicos de rastreamento, o que indica possível monitoramento do carregamento durante a travessia marítima.
Segundo os investigadores, há indícios de que a cocaína tenha sido colocada na embarcação ainda em território brasileiro, com destino a integrantes da organização criminosa no exterior.
Organização criminosa
Os alvos desta etapa da operação são investigados como possíveis integrantes de um grupo brasileiro especializado no tráfico internacional de drogas.
De acordo com a apuração, os suspeitos atuariam em diferentes etapas da logística do esquema, desde a inserção da droga em navios que partem do Porto de Santos até a movimentação financeira e ocultação de bens obtidos com a atividade criminosa.
As investigações também apontam indícios de lavagem de dinheiro, com uso de veículos e outros bens registrados em nome de terceiros, além da possível utilização de empresas e estruturas logísticas para viabilizar o transporte da droga e disfarçar recursos provenientes do tráfico.
Prisões realizadas na Rennes, no âmbito das investigações sobre o recebimento da droga na Europa, ajudaram a avançar nas apurações conduzidas no Brasil.
Os materiais apreendidos nesta fase da operação serão analisados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar as investigações.