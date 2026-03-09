A Prefeitura de Campinas inicia nesta quarta-feira (11) mais um mutirão de limpeza urbana, desta vez concentrado na região da Vila Formosa. A ação segue até sexta-feira (13) e vai atender nove bairros da área.

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realizarão roçagem de praças, canteiros centrais e áreas verdes, além de outras intervenções de manutenção urbana.

Os bairros incluídos no mutirão são Bairro da Conquista, Vila Georgina, Vila Formosa, Monte Líbano, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, Formigueiro, Jardim Amazonas e Parque Cerejeira.

Operação cata-treco