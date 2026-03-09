A Prefeitura de Campinas inicia nesta quarta-feira (11) mais um mutirão de limpeza urbana, desta vez concentrado na região da Vila Formosa. A ação segue até sexta-feira (13) e vai atender nove bairros da área.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realizarão roçagem de praças, canteiros centrais e áreas verdes, além de outras intervenções de manutenção urbana.
Os bairros incluídos no mutirão são Bairro da Conquista, Vila Georgina, Vila Formosa, Monte Líbano, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, Formigueiro, Jardim Amazonas e Parque Cerejeira.
Operação cata-treco
Durante a ação, moradores também poderão utilizar os caminhões da operação cata-treco para descartar materiais volumosos. Serão recolhidos móveis, eletroeletrônicos, pneus, latas e madeiras, evitando o descarte irregular em ruas e áreas públicas.
Além disso, duas equipes estarão dedicadas à limpeza de bueiros, medida que ajuda a melhorar o escoamento da água da chuva e prevenir alagamentos.
O mutirão mobiliza 700 trabalhadores, que atuarão com 150 roçadeiras costais, 19 tratores, 10 máquinas e 22 caminhões.
Crescimento acelerado do mato
Segundo a Prefeitura, o cronograma de zeladoria tem sido intensificado por causa da combinação de chuvas frequentes e altas temperaturas, condições que aceleram o crescimento da vegetação.
Em alguns locais, o mato pode crescer entre 7 e 10 centímetros em poucos dias. Desde o início do ano, quase 80 bairros de Campinas já receberam mutirões de limpeza e manutenção urbana.