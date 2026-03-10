A Prefeitura de Valinhos, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, investiga dois casos recentes de maus-tratos contra animais registrados no município. Dois gatos foram resgatados após serem baleados com arma de pressão (chumbinho) no bairro Chácaras Silvânia, mas não resistiram aos ferimentos, mesmo após atendimento veterinário.
O primeiro caso ocorreu no dia 24 do mês passado, quando um gato foi encontrado ferido e resgatado pela equipe do departamento. Dois dias depois, uma gata foi localizada em situação semelhante na mesma região.
Durante exames de raio-X, o veterinário responsável constatou que os dois animais haviam sido atingidos por projéteis.
No primeiro caso, um dos disparos atingiu a coluna do gato, provocando lesões graves. Já a gata apresentava cinco chumbinhos alojados em diferentes partes do corpo. Apesar do atendimento, ambos morreram em decorrência dos ferimentos.
Diante da gravidade da situação, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal registrou boletim de ocorrência e acompanha a investigação para identificar e responsabilizar os autores.
A diretora do Bem-Estar Animal de Valinhos, Alesandra Fontanesi, reforçou a importância da participação da população. “Casos como esses precisam ser comunicados para que possam ser investigados e os culpados responsabilizados. A população é nossa principal aliada no combate aos maus-tratos”, afirmou.
Atirar em animais é crime de maus-tratos, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Quando a vítima é cão ou gato, a pena pode chegar a 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda de animais, conforme estabelece a Lei nº 14.064/2020.