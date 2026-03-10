A Prefeitura de Valinhos, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, investiga dois casos recentes de maus-tratos contra animais registrados no município. Dois gatos foram resgatados após serem baleados com arma de pressão (chumbinho) no bairro Chácaras Silvânia, mas não resistiram aos ferimentos, mesmo após atendimento veterinário.

O primeiro caso ocorreu no dia 24 do mês passado, quando um gato foi encontrado ferido e resgatado pela equipe do departamento. Dois dias depois, uma gata foi localizada em situação semelhante na mesma região.

Durante exames de raio-X, o veterinário responsável constatou que os dois animais haviam sido atingidos por projéteis.