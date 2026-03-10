Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado no último domingo (8) durante o primeiro final de semana da Festa da Uva, realizada no Parque Municipal Jayme Ferragut, em Vinhedo. A prisão ocorreu graças ao sistema de monitoramento com reconhecimento facial integrado ao programa Muralha Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o suspeito teve o rosto identificado pelas câmeras de segurança logo ao entrar no parque. O sistema de inteligência artificial, conhecido como Muralha Digital Sentry, emitiu um alerta imediato ao apontar que se tratava de um foragido da Justiça.

Com a informação em mãos, agentes da GCM localizaram e abordaram o homem ainda dentro do evento. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado judicial em aberto.