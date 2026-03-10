Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta na manhã do último domingo (8) dentro da própria residência no bairro Jardim Aeroporto, em Aguaí. O caso, registrado justamente no Dia Internacional da Mulher, está sendo investigado pela polícia como feminicídio.

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para averiguar um possível óbito no imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pelo marido da vítima, que, segundo o registro policial, não demonstrava sinais aparentes de abalo emocional.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e confirmou que Simone já estava sem sinais vitais. O corpo foi localizado sobre a cama do quarto.