Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta na manhã do último domingo (8) dentro da própria residência no bairro Jardim Aeroporto, em Aguaí. O caso, registrado justamente no Dia Internacional da Mulher, está sendo investigado pela polícia como feminicídio.
Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para averiguar um possível óbito no imóvel. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos pelo marido da vítima, que, segundo o registro policial, não demonstrava sinais aparentes de abalo emocional.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e confirmou que Simone já estava sem sinais vitais. O corpo foi localizado sobre a cama do quarto.
Durante a verificação no ambiente, os policiais identificaram manchas de sangue no quarto, além de uma manta e toalhas com vestígios de material orgânico. Também havia sangue no piso próximo à cama.
A vítima apresentava escoriações nas mãos, no braço esquerdo e no joelho, além de lesões e presença de sangue na região da boca. Durante as diligências, os agentes encontraram uma bermuda e uma camiseta pertencentes ao marido escondidas no sofá, ambas sujas com material orgânico.
Questionado sobre a situação, o homem apresentou uma versão considerada inconsistente para a origem da sujeira nas roupas, conforme consta no registro da ocorrência.
Moradores da vizinhança relataram que ouviram uma discussão na residência do casal. Segundo os relatos, a vítima teria gritado pedindo para que o companheiro parasse e afirmado que chamaria a polícia.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde o exame necroscópico apontou asfixia como causa da morte. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.