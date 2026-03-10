Um homem foi detido após ser flagrado com materiais furtados de um terreno utilizado para eventos no bairro Jardim Adelaide, em Hortolândia. A ação ocorreu após moradores perceberem movimentação suspeita no local e acionarem a polícia.

Equipes policiais se deslocaram até a Rua Antônio Fernandes Leite e localizaram o suspeito nas proximidades do imóvel. Durante a abordagem, foram encontrados uma mochila e uma sacola contendo fios elétricos e um alicate.

O proprietário do espaço foi chamado ao local e reconheceu os materiais como sendo de sua propriedade. Ele também indicou aos policiais o ponto da cerca do terreno que havia sido arrombado, confirmando a ocorrência de furto.