FURTO EM TERRENO

Ladrão é preso após furtar fios de salão de evento em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi flagrado com fios elétricos furtados de espaço usado para eventos no Jardim Adelaide, em Hortolândia.
Um homem foi detido após ser flagrado com materiais furtados de um terreno utilizado para eventos no bairro Jardim Adelaide, em Hortolândia. A ação ocorreu após moradores perceberem movimentação suspeita no local e acionarem a polícia.

Equipes policiais se deslocaram até a Rua Antônio Fernandes Leite e localizaram o suspeito nas proximidades do imóvel. Durante a abordagem, foram encontrados uma mochila e uma sacola contendo fios elétricos e um alicate.

O proprietário do espaço foi chamado ao local e reconheceu os materiais como sendo de sua propriedade. Ele também indicou aos policiais o ponto da cerca do terreno que havia sido arrombado, confirmando a ocorrência de furto.

Diante das evidências, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

