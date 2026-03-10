Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após se envolver em um roubo de motocicleta seguido de acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações da ocorrência, policiais realizavam patrulhamento pela rodovia quando foram abordados por um homem que relatou que um amigo havia acabado de ser vítima de roubo à mão armada.

Instantes depois, os agentes avistaram duas motocicletas trafegando na contramão da via. Durante a tentativa de fuga, o condutor de uma delas acabou colidindo com outro veículo e foi detido no local.