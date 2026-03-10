10 de março de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem arromba casa da ex e é preso após perseguição em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito de 29 anos fugiu ao ver a polícia, mas foi capturado em perseguição; vítima tem 34 anos.
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais no Residencial Parque Pavan, em Sumaré, após denúncia registrada contra um homem de 29 anos. O caso aconteceu na Rua José Vieira da Silva, onde uma mulher de 34 anos relatou ter sido vítima de agressão.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir correndo e ignorou a ordem de parada dada pelos policiais. Ele foi perseguido e detido algumas quadras à frente.

Durante a abordagem, o homem confessou que foi até a residência da vítima mesmo sabendo da existência de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela. Ele também admitiu ter arrombado a porta da casa para conseguir entrar no imóvel.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré, onde o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.

