Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais no Residencial Parque Pavan, em Sumaré, após denúncia registrada contra um homem de 29 anos. O caso aconteceu na Rua José Vieira da Silva, onde uma mulher de 34 anos relatou ter sido vítima de agressão.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir correndo e ignorou a ordem de parada dada pelos policiais. Ele foi perseguido e detido algumas quadras à frente.
Durante a abordagem, o homem confessou que foi até a residência da vítima mesmo sabendo da existência de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela. Ele também admitiu ter arrombado a porta da casa para conseguir entrar no imóvel.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré, onde o autor permaneceu preso à disposição da Justiça.