Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes policiais no Residencial Parque Pavan, em Sumaré, após denúncia registrada contra um homem de 29 anos. O caso aconteceu na Rua José Vieira da Silva, onde uma mulher de 34 anos relatou ter sido vítima de agressão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir correndo e ignorou a ordem de parada dada pelos policiais. Ele foi perseguido e detido algumas quadras à frente.

Durante a abordagem, o homem confessou que foi até a residência da vítima mesmo sabendo da existência de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela. Ele também admitiu ter arrombado a porta da casa para conseguir entrar no imóvel.