Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no Jardim Sakaida, em Mogi Guaçu, e terminou com um homem preso em flagrante após agredir a companheira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, a vítima apresentava marcas de sangue nas roupas, no nariz e na boca. Ela relatou que havia acabado de chegar de uma festa com o companheiro, que estava sob efeito de álcool.

Segundo o depoimento, durante uma discussão o homem passou a agredi-la com socos, tapas, joelhadas e até uma mordida.