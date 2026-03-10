Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no Jardim Sakaida, em Mogi Guaçu, e terminou com um homem preso em flagrante após agredir a companheira.
De acordo com o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, a vítima apresentava marcas de sangue nas roupas, no nariz e na boca. Ela relatou que havia acabado de chegar de uma festa com o companheiro, que estava sob efeito de álcool.
Segundo o depoimento, durante uma discussão o homem passou a agredi-la com socos, tapas, joelhadas e até uma mordida.
Os policiais retiraram o agressor do imóvel e realizaram a abordagem. Ele também apresentava lesões no supercílio esquerdo e no lábio, e alegou que teria agredido a mulher em legítima defesa.
A vítima recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde o autor das agressões permaneceu preso à disposição da Justiça.