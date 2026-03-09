A Secretaria de Saúde de Campinas informou que o Centro de Saúde Guanabara está funcionando com acolhimento restrito a casos de urgência nesta segunda-feira (9). A medida foi adotada após uma infiltração provocada pelas fortes chuvas registradas durante a madrugada.

Apesar da limitação no atendimento, as consultas previamente agendadas foram mantidas, assim como os serviços da farmácia e da sala de vacinação, que seguem funcionando normalmente na unidade.

No período da manhã, a coleta de exames também ocorreu sem alterações, segundo a pasta.