A Secretaria de Saúde de Campinas informou que o Centro de Saúde Guanabara está funcionando com acolhimento restrito a casos de urgência nesta segunda-feira (9). A medida foi adotada após uma infiltração provocada pelas fortes chuvas registradas durante a madrugada.
Apesar da limitação no atendimento, as consultas previamente agendadas foram mantidas, assim como os serviços da farmácia e da sala de vacinação, que seguem funcionando normalmente na unidade.
No período da manhã, a coleta de exames também ocorreu sem alterações, segundo a pasta.
A Secretaria informou que equipes de manutenção já foram acionadas e que técnicos deverão ir até a unidade nos próximos dias para realizar uma avaliação estrutural e os reparos necessários.
A previsão é de que todos os serviços do Centro de Saúde Guanabara sejam retomados normalmente a partir desta terça-feira (10).