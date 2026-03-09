09 de março de 2026
ATENDIMENTO NA SAÚDE

Chuva causa infiltração e restringe atendimento no CS Guanabara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Unidade atende apenas urgências após infiltração causada pelas chuvas desta madrugada em Campinas.
Unidade atende apenas urgências após infiltração causada pelas chuvas desta madrugada em Campinas.

Secretaria de Saúde de Campinas informou que o Centro de Saúde Guanabara está funcionando com acolhimento restrito a casos de urgência nesta segunda-feira (9). A medida foi adotada após uma infiltração provocada pelas fortes chuvas registradas durante a madrugada.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar da limitação no atendimento, as consultas previamente agendadas foram mantidas, assim como os serviços da farmácia e da sala de vacinação, que seguem funcionando normalmente na unidade.

No período da manhã, a coleta de exames também ocorreu sem alterações, segundo a pasta.

A Secretaria informou que equipes de manutenção já foram acionadas e que técnicos deverão ir até a unidade nos próximos dias para realizar uma avaliação estrutural e os reparos necessários.

A previsão é de que todos os serviços do Centro de Saúde Guanabara sejam retomados normalmente a partir desta terça-feira (10).

