A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta segunda-feira, 9 de março, a imunização de bebês prematuros com menos de seis meses e crianças com comorbidades menores de dois anos contra o Vírus Sincicial Respiratório, principal responsável por casos de bronquiolite e pneumonias graves nos primeiros anos de vida.

A aplicação ocorre nos Centros de Saúde (CSs) e também em maternidades conveniadas ao SUS. A distribuição das doses será feita de forma nominal e por convocação, o que significa que o imunizante não ficará disponível para aplicação imediata nas unidades.

O produto utilizado é o Nirsevimabe, incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde.