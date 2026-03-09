A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou nesta segunda-feira, 9 de março, a imunização de bebês prematuros com menos de seis meses e crianças com comorbidades menores de dois anos contra o Vírus Sincicial Respiratório, principal responsável por casos de bronquiolite e pneumonias graves nos primeiros anos de vida.
A aplicação ocorre nos Centros de Saúde (CSs) e também em maternidades conveniadas ao SUS. A distribuição das doses será feita de forma nominal e por convocação, o que significa que o imunizante não ficará disponível para aplicação imediata nas unidades.
O produto utilizado é o Nirsevimabe, incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde.
Em 2025, Campinas registrou 1.188 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao vírus, com maior incidência em bebês com menos de um ano. No período, foram registrados 14 óbitos.
A coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, destacou a importância da nova estratégia.
“O nirsevimabe chegou ao SUS para reduzir as internações e os casos graves nessa faixa etária, e hoje começamos a colocar isso em prática em Campinas. Orientamos as famílias que ainda não foram contatadas a procurem o Centro de Saúde de referência com a documentação da criança para que a equipe possa avaliar o caso”, orienta.
Quem pode receber o imunizante
A proteção é destinada a dois grupos de crianças considerados mais vulneráveis:
- Bebês prematuros, nascidos com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com menos de seis meses de idade, independentemente do peso ao nascer ou da vacinação materna contra o VSR.
- Crianças com comorbidades, com menos de dois anos, incluindo casos de cardiopatia congênita, broncodisplasia pulmonar, imunocomprometimento grave, Síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares ou anomalias congênitas das vias aéreas.
Como funciona a distribuição
A aplicação segue um fluxo definido pelo Ministério da Saúde.
Famílias que já foram contatadas pelos agentes de saúde devem comparecer ao Centro de Saúde indicado na data e horário informados, levando a caderneta da criança e os documentos solicitados.
Já responsáveis por crianças elegíveis que ainda não receberam contato devem procurar o Centro de Saúde de referência do território com caderneta de pré-natal ou laudo médico que comprove a condição da criança. Após a avaliação, a unidade solicita o imunizante e agenda a aplicação.
Os endereços e horários das unidades podem ser consultados no portal municipal de vacinação.
Aplicação também em maternidades
Maternidades conveniadas ao SUS em Campinas também receberão doses para aplicação em bebês internados que se enquadrem nos critérios de elegibilidade.
Entre as unidades participantes estão:
- Hospital Maternidade de Campinas
- Hospital da Mulher CAISM
- Hospital e Maternidade Celso Pierro
Caso o bebê receba alta antes da aplicação, os responsáveis devem procurar o Centro de Saúde de referência para dar continuidade ao processo.
Proteção ainda na gestação
Campinas também oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A imunização materna permite que anticorpos sejam transferidos ao bebê durante a gestação, protegendo-o nos primeiros meses de vida.
Para gestantes, a vacina está disponível em todos os Centros de Saúde e não é necessário agendamento.
Cuidados no dia a dia
A Secretaria de Saúde orienta ainda que as famílias adotem medidas simples para evitar a circulação do vírus, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações com o bebê e usar máscara em caso de sintomas respiratórios.