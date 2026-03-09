Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro resultou na localização de diversos produtos de furto e na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada durante diligências para investigar uma série de furtos na cidade.

As equipes da GCM, com agentes da Romo (Ronda Ostensiva Municipal) e do Canil, utilizaram imagens de monitoramento e o sistema de identificação veicular da Muralha Digital Sentry para avançar nas investigações.

A tecnologia apontou um veículo suspeito, que passou a ser monitorado. Com o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, foi possível rastrear o automóvel até uma chácara usada como possível depósito dos materiais furtados.