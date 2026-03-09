Uma ação integrada entre a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Socorro resultou na localização de diversos produtos de furto e na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada durante diligências para investigar uma série de furtos na cidade.
As equipes da GCM, com agentes da Romo (Ronda Ostensiva Municipal) e do Canil, utilizaram imagens de monitoramento e o sistema de identificação veicular da Muralha Digital Sentry para avançar nas investigações.
A tecnologia apontou um veículo suspeito, que passou a ser monitorado. Com o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, foi possível rastrear o automóvel até uma chácara usada como possível depósito dos materiais furtados.
Ao se aproximarem do imóvel, os agentes avistaram um homem que fugiu em direção a uma área de mata de difícil acesso. Apesar das buscas, ele não foi localizado.
Durante a vistoria na propriedade, foram encontrados diversos objetos ligados a furtos ocorridos no município, alguns deles com registros que remontam ao ano passado.
Dentro da residência, os policiais também localizaram tabletes de maconha, porções de pasta base e cocaína já fracionada e pronta para a venda, o que indica possível ligação com o tráfico de drogas.
Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis com apoio do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil.
As investigações continuam para identificar o suspeito que fugiu pelo matagal e também localizar as vítimas para que os objetos recuperados possam ser devolvidos.