Policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram homenageados na sede da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, no centro da capital, pelo trabalho realizado em uma ocorrência de alta complexidade no município de Conchal, que terminou com o resgate de uma mulher mantida refém pelo companheiro.
Durante a cerimônia, os agentes receberam medalhas e certificados em um evento que reuniu autoridades da área de segurança pública e teve como objetivo valorizar o trabalho das forças policiais.
O secretário executivo da SSP, coronel Henguel Ricardo Pereira, destacou a atuação dos profissionais que atuam na linha de frente. “São vocês que estão na ponta, que fazem a diferença na segurança pública. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e agradecer o trabalho de cada um”, afirmou.
Ocorrência em Conchal
A ocorrência que motivou a homenagem aconteceu no domingo (2), em Conchal. Após uma discussão em via pública, um homem passou a ameaçar a companheira com uma faca e a obrigou a entrar em uma residência.
No imóvel, o agressor se trancou com a vítima em um dos cômodos, mantendo-a sob ameaça constante.
Equipes policiais isolaram a área e iniciaram as primeiras negociações até a chegada dos operadores do Gate, especializados em gerenciamento de crises e negociação com reféns.
Durante cerca de três horas e meia, os policiais tentaram convencer o agressor a se render. No entanto, diante da agressividade e do risco iminente à vida da mulher, foi identificada uma janela de intervenção tática.
No momento da ação, o homem tentou esfaquear a vítima, e os policiais intervieram para impedir o ataque.
A mulher foi resgatada com vida e encaminhada à Santa Casa de Conchal, onde recebeu atendimento médico. O agressor também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O coronel Henguel reforçou a importância do preparo técnico e emocional dos agentes em situações extremas. “Temos muito orgulho da nossa tropa. São ações como essas que mostram o quanto a dedicação e o preparo de cada policial fazem a diferença para proteger a sociedade”, concluiu.