Policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram homenageados na sede da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, no centro da capital, pelo trabalho realizado em uma ocorrência de alta complexidade no município de Conchal, que terminou com o resgate de uma mulher mantida refém pelo companheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a cerimônia, os agentes receberam medalhas e certificados em um evento que reuniu autoridades da área de segurança pública e teve como objetivo valorizar o trabalho das forças policiais.

O secretário executivo da SSP, coronel Henguel Ricardo Pereira, destacou a atuação dos profissionais que atuam na linha de frente. “São vocês que estão na ponta, que fazem a diferença na segurança pública. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e agradecer o trabalho de cada um”, afirmou.

Ocorrência em Conchal