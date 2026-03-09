Lançado em 2023 pela Prefeitura de Campinas, o programa Abrigo Amigo acaba de atingir a marca de 3,2 mil acionamentos, ampliando a rede de proteção para usuários do transporte público, especialmente mulheres durante a noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre 20h e 5h, quem estiver sozinho aguardando o ônibus pode utilizar uma tela digital instalada nos abrigos para solicitar companhia remota ou comunicar emergências em tempo real.

Atualmente, o sistema conta com 50 unidades instaladas na cidade, sendo 37 delas implantadas no último trimestre de 2024. Os pontos funcionam como postos avançados de acolhimento e monitoramento.