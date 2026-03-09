Lançado em 2023 pela Prefeitura de Campinas, o programa Abrigo Amigo acaba de atingir a marca de 3,2 mil acionamentos, ampliando a rede de proteção para usuários do transporte público, especialmente mulheres durante a noite.
Entre 20h e 5h, quem estiver sozinho aguardando o ônibus pode utilizar uma tela digital instalada nos abrigos para solicitar companhia remota ou comunicar emergências em tempo real.
Atualmente, o sistema conta com 50 unidades instaladas na cidade, sendo 37 delas implantadas no último trimestre de 2024. Os pontos funcionam como postos avançados de acolhimento e monitoramento.
A central de atendimento é composta exclusivamente por mulheres, incluindo uma profissional especializada em Libras, garantindo acessibilidade para pessoas surdas.
Ao pressionar o botão lateral do equipamento — que também possui identificação em braile —, a usuária é conectada a uma atendente que monitora o entorno e oferece suporte imediato.
Segundo os dados do programa, a maior parte dos acionamentos ocorre entre 20h e meia-noite, período considerado de maior sensação de insegurança, somando 2,1 mil atendimentos.
Desses registros, dez casos evoluíram para ocorrências reais, com encaminhamento imediato para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros ou para o serviço 156 da Prefeitura.
Expansão do projeto
Inicialmente concentrado na região central — em avenidas como Francisco Glicério e Benjamin Constant —, o Abrigo Amigo passou a alcançar áreas mais afastadas da cidade.
Hoje, os abrigos inteligentes estão presentes em corredores importantes do transporte público, como John Boyd Dunlop, Amoreiras, João Jorge e Prestes Maia.
A expansão também beneficia bairros como Swiss Park, Sousas, Jardim Aurélia e Vila Rica, com equipamentos instalados próximos a escolas, hospitais e locais de grande circulação.