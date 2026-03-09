Uma ação da Guarda Municipal de Campinas na madrugada de sábado (7) resultou na apreensão de mais de 65 quilos de entorpecentes e uma pistola calibre 9 mm. O material foi encontrado em um imóvel abandonado no bairro Jardim São Marcos.
De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados para verificar uma denúncia de movimentação suspeita, associada ao comércio ilegal de drogas, em uma residência da região.
No endereço indicado, os guardas localizaram um barraco sem portas e aparentemente desocupado. Por uma janela aberta, os agentes conseguiram visualizar diversas porções de drogas espalhadas no interior do imóvel.
Durante a vistoria, foram encontrados tabletes e porções de maconha (60 kg), cocaína (5,185 kg), crack (170 g), haxixe (143 g) e metanfetamina do tipo “ice” (10 g).
Também foi apreendida uma pistola Taurus calibre 9 mm, acompanhada de três carregadores.
Além das drogas e da arma, os guardas localizaram diversos materiais utilizados para preparo e comercialização dos entorpecentes, entre eles:
- 20 mil embalagens plásticas vazias, prontas para fracionamento das drogas;
- 790 eppendorfs, tubos conhecidos como “pinos”, usados para acondicionar cocaína;
- 190 potes de bicarbonato de cálcio, substância usada para misturar ou aumentar o volume da droga.
Todo o material foi apreendido e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a ocorrência foi registrada.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso em flagrante.