Uma ação da Guarda Municipal de Campinas na madrugada de sábado (7) resultou na apreensão de mais de 65 quilos de entorpecentes e uma pistola calibre 9 mm. O material foi encontrado em um imóvel abandonado no bairro Jardim São Marcos.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados para verificar uma denúncia de movimentação suspeita, associada ao comércio ilegal de drogas, em uma residência da região.

No endereço indicado, os guardas localizaram um barraco sem portas e aparentemente desocupado. Por uma janela aberta, os agentes conseguiram visualizar diversas porções de drogas espalhadas no interior do imóvel.