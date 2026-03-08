08 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA

Homem morre após se afogar em represa de Americana

Por | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Câmara Municipal de Americana
Homem se afogou na Represa do Salto Grande, em Americana, neste domingo
Homem se afogou na Represa do Salto Grande, em Americana, neste domingo

Um homem morreu após se afogar na Represa do Salto Grande, em Americana, na tarde deste domingo, 8.

O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para atender a ocorrência no local.

Segundo a corporação, a vítima teria entrado na água sob efeito de álcool e acabou se afogando. Pessoas que estavam nas proximidades ainda tentaram localizá-lo na represa, mas não conseguiram encontrá-lo.

Cerca de dez bombeiros foram enviados para a ocorrência e chegaram aproximadamente 15 minutos após o chamado. As equipes realizaram as buscas e conseguiram retirar o homem da água.

A vítima ainda foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiu após dar entrada na unidade de saúde.

O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

Comentários

Comentários