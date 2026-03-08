Um homem morreu após se afogar na Represa do Salto Grande, em Americana, na tarde deste domingo, 8.

O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para atender a ocorrência no local.

Segundo a corporação, a vítima teria entrado na água sob efeito de álcool e acabou se afogando. Pessoas que estavam nas proximidades ainda tentaram localizá-lo na represa, mas não conseguiram encontrá-lo.