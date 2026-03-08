Policiais militares prenderam uma mulher que era procurada pela Justiça na região central de Mogi Mirim. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, com pena fixada em um ano, seis meses e 20 dias de reclusão.

De posse da ordem judicial, as equipes realizaram diligências e localizaram a procurada em via pública. Após abordagem, ela foi informada sobre o mandado e a captura foi realizada.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. A mulher foi encaminhada à cadeia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.