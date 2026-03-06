As pontes da Avenida Prestes Maia, sobre o córrego Piçarrão, começaram a entrar de vez no cronograma de ampliação viária em Campinas. Nesta primeira fase, as equipes atuam na preparação da estrutura, com instalação de sinalização, organização da área de trabalho e confecção de peças de aço que serão usadas na obra.
A intervenção ocorre na região do Jardim do Trevo e mira um dos principais gargalos do trânsito campineiro. Hoje, a avenida tem três faixas por sentido, mas o fluxo é reduzido para duas faixas na passagem sobre as pontes, o que provoca lentidão diária, sobretudo nos horários de pico. Com o alargamento, o trecho passará a manter três faixas também sobre as pontes, eliminando o afunilamento.
A expectativa da Prefeitura é que a obra traga alívio a uma via por onde passam cerca de 100 mil veículos por dia útil. O serviço foi anunciado em 20 de fevereiro e tem prazo estimado de 12 meses.
Divulgação/PMC
A Emdec já iniciou o monitoramento do tráfego na região e passou a adotar medidas operacionais para reduzir os impactos da intervenção. Nesta quinta-feira, 5 de março, houve ação para ampliar as áreas de acomodação dos veículos e tentar melhorar a circulação, especialmente no período da manhã, quando o movimento é mais intenso.
O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, destacou o objetivo da intervenção. “Com o alargamento, será feita mais uma faixa de rolamento em cada um dos trechos dessa ponte. O objetivo é trazer alívio com a melhora da fluidez do trânsito aqui na região.”, explica.
O investimento previsto é de R$ 6 milhões, com recursos de contrapartida da construtora MRV, responsável pelo empreendimento Villagio Garden. A execução está a cargo da MSP Engenharia, com acompanhamento da Secretaria de Infraestrutura e da Emdec.
A Prestes Maia é considerada uma das artérias viárias mais importantes da cidade. Além de funcionar como porta de entrada e saída de Campinas, ela conecta o município a rodovias estratégicas, como a Anhanguera, a Santos Dumont, a Bandeirantes e a Lix da Cunha, além de ser rota importante para o Aeroporto Internacional de Viracopos.
Dentro da malha urbana, a avenida também serve de ligação para diferentes pontos da área central, por meio de corredores como João Jorge, Prefeito Magalhães Teixeira e a via expressa Waldemar Paschoal.