06 de março de 2026
FIM DO GARGALO

Obras na Prestes Maia começam e vão criar 3ª faixa sobre ponte

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Intervenções foram iniciadas para eliminar gargalo viário em um dos principais acessos de Campinas.
Intervenções foram iniciadas para eliminar gargalo viário em um dos principais acessos de Campinas.

As pontes da Avenida Prestes Maia, sobre o córrego Piçarrão, começaram a entrar de vez no cronograma de ampliação viária em Campinas. Nesta primeira fase, as equipes atuam na preparação da estrutura, com instalação de sinalização, organização da área de trabalho e confecção de peças de aço que serão usadas na obra.

A intervenção ocorre na região do Jardim do Trevo e mira um dos principais gargalos do trânsito campineiro. Hoje, a avenida tem três faixas por sentido, mas o fluxo é reduzido para duas faixas na passagem sobre as pontes, o que provoca lentidão diária, sobretudo nos horários de pico. Com o alargamento, o trecho passará a manter três faixas também sobre as pontes, eliminando o afunilamento.

A expectativa da Prefeitura é que a obra traga alívio a uma via por onde passam cerca de 100 mil veículos por dia útil. O serviço foi anunciado em 20 de fevereiro e tem prazo estimado de 12 meses.


Divulgação/PMC

A Emdec já iniciou o monitoramento do tráfego na região e passou a adotar medidas operacionais para reduzir os impactos da intervenção. Nesta quinta-feira, 5 de março, houve ação para ampliar as áreas de acomodação dos veículos e tentar melhorar a circulação, especialmente no período da manhã, quando o movimento é mais intenso.

O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, destacou o objetivo da intervenção. “Com o alargamento, será feita mais uma faixa de rolamento em cada um dos trechos dessa ponte. O objetivo é trazer alívio com a melhora da fluidez do trânsito aqui na região.”, explica.

O investimento previsto é de R$ 6 milhões, com recursos de contrapartida da construtora MRV, responsável pelo empreendimento Villagio Garden. A execução está a cargo da MSP Engenharia, com acompanhamento da Secretaria de Infraestrutura e da Emdec.

A Prestes Maia é considerada uma das artérias viárias mais importantes da cidade. Além de funcionar como porta de entrada e saída de Campinas, ela conecta o município a rodovias estratégicas, como a Anhanguera, a Santos Dumont, a Bandeirantes e a Lix da Cunha, além de ser rota importante para o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Dentro da malha urbana, a avenida também serve de ligação para diferentes pontos da área central, por meio de corredores como João Jorge, Prefeito Magalhães Teixeira e a via expressa Waldemar Paschoal.

