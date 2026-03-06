As pontes da Avenida Prestes Maia, sobre o córrego Piçarrão, começaram a entrar de vez no cronograma de ampliação viária em Campinas. Nesta primeira fase, as equipes atuam na preparação da estrutura, com instalação de sinalização, organização da área de trabalho e confecção de peças de aço que serão usadas na obra.

A intervenção ocorre na região do Jardim do Trevo e mira um dos principais gargalos do trânsito campineiro. Hoje, a avenida tem três faixas por sentido, mas o fluxo é reduzido para duas faixas na passagem sobre as pontes, o que provoca lentidão diária, sobretudo nos horários de pico. Com o alargamento, o trecho passará a manter três faixas também sobre as pontes, eliminando o afunilamento.

A expectativa da Prefeitura é que a obra traga alívio a uma via por onde passam cerca de 100 mil veículos por dia útil. O serviço foi anunciado em 20 de fevereiro e tem prazo estimado de 12 meses.