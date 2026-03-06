Um trecho da Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, na região da Cidade Universitária, em Barão Geraldo, terá bloqueio total ao tráfego de veículos a partir deste sábado (7). A interdição ocorre entre 8h30 e 16h e integra uma nova etapa de manejo de eucaliptos realizada pela Prefeitura.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a operação terá continuidade na segunda-feira (9) e deve seguir até 13 de março. Após as 16h, a via será liberada para circulação, com retomada do bloqueio no dia seguinte no mesmo horário.

O bloqueio ocorre no trecho entre a Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos e a Avenida Oscar Pedroso Horta. A intervenção é executada pelo Departamento de Parques e Jardins, vinculado à Secretaria de Serviços Públicos.

Desvios no trânsito