Um trecho da Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, na região da Cidade Universitária, em Barão Geraldo, terá bloqueio total ao tráfego de veículos a partir deste sábado (7). A interdição ocorre entre 8h30 e 16h e integra uma nova etapa de manejo de eucaliptos realizada pela Prefeitura.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a operação terá continuidade na segunda-feira (9) e deve seguir até 13 de março. Após as 16h, a via será liberada para circulação, com retomada do bloqueio no dia seguinte no mesmo horário.
O bloqueio ocorre no trecho entre a Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos e a Avenida Oscar Pedroso Horta. A intervenção é executada pelo Departamento de Parques e Jardins, vinculado à Secretaria de Serviços Públicos.
Desvios no trânsito
Para manter a circulação na região, a Emdec programou rotas alternativas.
- Sentido Centro – bairro: Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos → Heitor Nascimento → Vitorino Corrêa → Maria Tereza Dias da Silva → Estrada da Rhodia.
- Sentido bairro – Centro: Avenida Oscar Pedroso Horta → Heitor Nascimento → Vitorino Corrêa → Maria Tereza Dias da Silva → Estrada da Rhodia.
Quatro agentes da mobilidade urbana atuarão por turno para sinalizar a interdição e orientar os motoristas.
Mudança temporária de sentido nas vias
Para facilitar a operação e os desvios, algumas ruas da região terão sentido único provisório durante o período das intervenções.
As alterações ocorrerão nas seguintes vias:
- Rua Osvaldo Antunes Vasconcelos, entre Maria Tereza Dias da Silva e Heitor Nascimento
- Rua Vitorino Corrêa, entre Heitor Nascimento e Maria Tereza Dias da Silva
- Rua Maria Tereza Dias da Silva, entre Vitorino Corrêa e Osvaldo Antunes Vasconcelos
- Rua Heitor Nascimento, entre Oscar Pedroso Horta e Roberto Ropelli
Manejo de árvores
A intervenção faz parte de um trabalho da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas para remover 15 eucaliptos considerados condenados, localizados na região da Estrada da Rhodia.
Segundo a Prefeitura, as árvores apresentam raízes superficiais, o que compromete a fixação no solo e pode representar risco para quem circula ou trabalha nas proximidades.
Após a remoção, 15 árvores nativas serão plantadas no local, adequadas às condições ambientais da região.
O trabalho envolve seis equipes da Secretaria de Serviços Públicos: cinco dedicadas à extração das árvores, com dez profissionais cada, e uma equipe especializada em escalada, formada por oito trabalhadores responsáveis por alcançar as partes mais altas.