Duas pessoas foram soterradas na madrugada desta sexta-feira (6) após a queda de um muro sobre uma residência na Avenida João Gerosa, no bairro dos Francos, em Serra Negra.

O incidente aconteceu após uma forte chuva atingir a região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas ficaram sob terra e destroços, e, durante os primeiros momentos da operação, os socorristas conseguiram manter contato com elas apenas por voz.

O trabalho de resgate contou com apoio do SAMU e da Defesa Civil municipal. A primeira vítima foi retirada dos escombros às 3h45 e encaminhada ao Hospital Santa Rosa de Lima.