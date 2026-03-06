Um acidente de trânsito envolvendo uma idosa de 78 anos mobilizou equipes de emergência e causou grande susto em alunos e funcionários de uma creche municipal no Jardim Guaçu Mirim III, em Mogi Guaçu, na quinta-feira (5).
A motorista conduzia um Jeep Renegade e relatou ter passado mal ao volante, perdido momentaneamente os sentidos e confundido os pedais do veículo. O carro atravessou a via e atingiu o muro da unidade escolar, projetando blocos de concreto para dentro de uma das salas de aula.
Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos graves. Crianças e uma funcionária que estavam na área externa da creche sofreram apenas escoriações leves, provocadas por estilhaços do muro, e não precisaram ser encaminhadas ao hospital. No momento da batida, os alunos estavam no solário da unidade, e não dentro da sala atingida.
Como medida preventiva, a direção da creche encerrou as atividades do período e solicitou que os pais buscassem os filhos.
No veículo estavam a condutora e a irmã dela, de 71 anos. As duas receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local e foram encaminhadas à Santa Casa de Mogi Guaçu.
A passageira apresentou lesões leves, sem fraturas, enquanto a motorista ficou bastante abalada com o ocorrido. Um familiar das vítimas compareceu posteriormente ao hospital após ser informado sobre o acidente.
Após atingir o muro da creche, o Jeep ainda colidiu contra um Honda Fit que estava estacionado nas proximidades, veículo pertencente a uma funcionária da unidade escolar.