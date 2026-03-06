Um acidente de trânsito envolvendo uma idosa de 78 anos mobilizou equipes de emergência e causou grande susto em alunos e funcionários de uma creche municipal no Jardim Guaçu Mirim III, em Mogi Guaçu, na quinta-feira (5).

A motorista conduzia um Jeep Renegade e relatou ter passado mal ao volante, perdido momentaneamente os sentidos e confundido os pedais do veículo. O carro atravessou a via e atingiu o muro da unidade escolar, projetando blocos de concreto para dentro de uma das salas de aula.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos graves. Crianças e uma funcionária que estavam na área externa da creche sofreram apenas escoriações leves, provocadas por estilhaços do muro, e não precisaram ser encaminhadas ao hospital. No momento da batida, os alunos estavam no solário da unidade, e não dentro da sala atingida.