Entre os dias 9 e 11 de março, estudantes de cinco escolas municipais de Jaguariúna participam de palestras do projeto Maria da Penha nas Escolas. A iniciativa é do Legislativo Municipal e busca conscientizar adolescentes sobre relacionamentos saudáveis e prevenção à violência.

A primeira unidade a receber a ação será a Escola Adone Bonetti, na segunda-feira (9), no período da manhã. As atividades são direcionadas a alunos do 8º e 9º ano e também serão realizadas nas escolas Francisco Xavier Santiago, Mário Bergamasco e Franklin de Toledo Piza Filho.

Durante os encontros, os estudantes participam de rodas de conversa que abordam temas como respeito, limites e sinais de comportamentos abusivos, incluindo ciúmes excessivo, controle e desrespeito.