Entre os dias 9 e 11 de março, estudantes de cinco escolas municipais de Jaguariúna participam de palestras do projeto Maria da Penha nas Escolas. A iniciativa é do Legislativo Municipal e busca conscientizar adolescentes sobre relacionamentos saudáveis e prevenção à violência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A primeira unidade a receber a ação será a Escola Adone Bonetti, na segunda-feira (9), no período da manhã. As atividades são direcionadas a alunos do 8º e 9º ano e também serão realizadas nas escolas Francisco Xavier Santiago, Mário Bergamasco e Franklin de Toledo Piza Filho.
Durante os encontros, os estudantes participam de rodas de conversa que abordam temas como respeito, limites e sinais de comportamentos abusivos, incluindo ciúmes excessivo, controle e desrespeito.
A proposta é apresentar as informações de forma clara e acessível, incentivando os jovens a refletirem sobre atitudes e relações no cotidiano.
De acordo com o Legislativo, o projeto busca ampliar o debate sobre violência dentro do ambiente escolar e fortalecer a educação como ferramenta de prevenção e transformação social.
A expectativa é que as discussões ajudem a prevenir situações de violência e formem adolescentes mais conscientes sobre seus direitos e deveres nas relações interpessoais.
Cronograma das atividades:
- 09/03 (manhã) – Escola Adone Bonetti
- 10/03 – Escola Francisco Xavier Santiago
- 10/03 – Escola Mário Bergamasco
- 11/03 – Escola Franklin de Toledo Piza Filho
- 11/03 – Escola Mário Bergamasco