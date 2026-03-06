A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cosmópolis apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma área de mata nas proximidades da Rua Luiz Strazzacappa, no bairro Parque Residencial das Andorinhas.
Segundo informações da corporação, o jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e, durante a tentativa de escape, descartou uma sacola na vegetação.
Ele foi detido rapidamente pelos agentes e, em seguida, indicou o local exato onde havia jogado o material.
Durante a vistoria, os guardas municipais encontraram nove porções de maconha, 177 porções de cocaína e 43 pedras de crack.
Também foram apreendidos R$ 212,50 em dinheiro e uma folha com anotações manuscritas, que, segundo a corporação, poderia ser utilizada para o controle da venda de entorpecentes.
O adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial (DP). Após o registro da ocorrência, ele foi liberado na presença da responsável legal.