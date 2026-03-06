06 de março de 2026
Menor é detido com drogas em Cosmópolis e liberado após o DP

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Adolescente foi apreendido pela Guarda Civil com porções de maconha, cocaína e crack em área de mata no bairro Parque Residencial das Andorinhas.

Guarda Civil Municipal (GCM) de Cosmópolis apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma área de mata nas proximidades da Rua Luiz Strazzacappa, no bairro Parque Residencial das Andorinhas.

Segundo informações da corporação, o jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e, durante a tentativa de escape, descartou uma sacola na vegetação.

Ele foi detido rapidamente pelos agentes e, em seguida, indicou o local exato onde havia jogado o material.

Durante a vistoria, os guardas municipais encontraram nove porções de maconha, 177 porções de cocaína e 43 pedras de crack.

Também foram apreendidos R$ 212,50 em dinheiro e uma folha com anotações manuscritas, que, segundo a corporação, poderia ser utilizada para o controle da venda de entorpecentes.

O adolescente foi encaminhado ao Distrito Policial (DP). Após o registro da ocorrência, ele foi liberado na presença da responsável legal.

