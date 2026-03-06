A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cosmópolis apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma área de mata nas proximidades da Rua Luiz Strazzacappa, no bairro Parque Residencial das Andorinhas.

Segundo informações da corporação, o jovem tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura e, durante a tentativa de escape, descartou uma sacola na vegetação.

Ele foi detido rapidamente pelos agentes e, em seguida, indicou o local exato onde havia jogado o material.