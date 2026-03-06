06 de março de 2026
Sampi Campinas
Macaco-prego é resgatado após aparecer ferido em Americana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Gama
Macaco-prego debilitado foi encontrado por moradores e encaminhado para centro de triagem em Santa Bárbara d’Oeste.

Um macaco-prego foi resgatado na tarde de quinta-feira (5) pela Gama (Guarda Municipal de Americana) após ser encontrado debilitado no bairro Jardim da Mata. O animal estava na Rua Palmital quando moradores acionaram o Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

De acordo com a corporação, o macaco apresentava dificuldades de locomoção, caminhando de forma cambaleante, além de ferimentos na cauda. A situação colocava o animal em risco, principalmente porque ele tentava acessar a via pública.

A equipe do GPA utilizou técnicas adequadas de manejo para realizar a captura com segurança.

Após o resgate, o macaco-prego foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, localizado em Santa Bárbara d’Oeste.

No local, o animal passará por avaliação clínica e receberá cuidados da equipe especializada, que também analisará as condições para eventual reabilitação e retorno ao habitat natural.

