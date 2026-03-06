Um macaco-prego foi resgatado na tarde de quinta-feira (5) pela Gama (Guarda Municipal de Americana) após ser encontrado debilitado no bairro Jardim da Mata. O animal estava na Rua Palmital quando moradores acionaram o Grupo de Proteção Ambiental (GPA).
De acordo com a corporação, o macaco apresentava dificuldades de locomoção, caminhando de forma cambaleante, além de ferimentos na cauda. A situação colocava o animal em risco, principalmente porque ele tentava acessar a via pública.
A equipe do GPA utilizou técnicas adequadas de manejo para realizar a captura com segurança.
Após o resgate, o macaco-prego foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, localizado em Santa Bárbara d’Oeste.
No local, o animal passará por avaliação clínica e receberá cuidados da equipe especializada, que também analisará as condições para eventual reabilitação e retorno ao habitat natural.