Homem é preso após tentar agredir ex e vizinhos com pedaço de pau

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Homem de 28 anos foi preso após tentar agredir a ex-companheira com barra de madeira no bairro João de Vasconcelos.

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro João de Vasconcelos, em Sumaré, na quarta-feira (4). Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após tentar agredir a ex-companheira, de 42 anos, com uma barra de madeira.

De acordo com as informações registradas pela polícia, a equipe foi acionada via 190 e, ao chegar à Rua Maria Adelina Giometti França, encontrou a vítima, que relatou as ameaças e a tentativa de agressão.

Segundo o depoimento, o ex-companheiro chegou ao local extremamente alterado, portando uma barra de madeira, e tentou agredi-la, além de ameaçar vizinhos que presenciaram a situação.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e estaria possivelmente sob efeito de entorpecentes, o que teria contribuído para o comportamento agressivo.

Diante da situação, os policiais realizaram a detenção do homem no próprio local da ocorrência.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A vítima recebeu apoio das autoridades e orientações sobre as medidas protetivas previstas na legislação.

