06 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido bate na mulher em casa e tenta nova agressão em UPA

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Mogi Guaçu
A prisão ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, para onde a vítima havia sido encaminhada após as agressões.
Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir a companheira no bairro Jardim Santa Marta, em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, para onde a vítima havia sido levada após as agressões.

De acordo com a corporação, equipes de radiopatrulhamento com motocicletas foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar para atender à ocorrência na unidade de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher recebendo atendimento médico, momento em que ela relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Enquanto os militares colhiam informações com a vítima e a equipe de enfermagem, além de orientá-la sobre medidas protetivas, o suspeito chegou à UPA visivelmente exaltado.

Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelos agentes.

Durante a ocorrência, o suspeito danificou o celular da vítima e ainda proferiu ameaças de morte.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante por violência doméstica, envolvendo agressão física, ameaça e violência psicológica.

O autor foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

