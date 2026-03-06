Um homem foi detido pela Polícia Militar após agredir a companheira no bairro Jardim Santa Marta, em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, para onde a vítima havia sido levada após as agressões.

De acordo com a corporação, equipes de radiopatrulhamento com motocicletas foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar para atender à ocorrência na unidade de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher recebendo atendimento médico, momento em que ela relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Enquanto os militares colhiam informações com a vítima e a equipe de enfermagem, além de orientá-la sobre medidas protetivas, o suspeito chegou à UPA visivelmente exaltado.