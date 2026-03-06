Uma ocorrência de briga familiar terminou com um homem detido e autuado por danos ao patrimônio público no bairro Jardim Marajoara, em Nova Odessa, na quinta-feira (5).
A equipe policial foi acionada para atender uma confusão em um apartamento na Avenida Rodolfo Kivitz.
No local, o solicitante informou que teve um desentendimento com um indivíduo que estava em sua residência, o qual aparentava estar sob efeito de entorpecentes e apresentava comportamento alterado.
Durante a abordagem, o suspeito solicitou atendimento médico, o que levou os policiais a acionarem uma ambulância. No entanto, ao perceber a chegada do socorro, o homem tentou fugir correndo, sendo rapidamente acompanhado e contido pelos agentes.
Durante a condução até a viatura, o detido passou a apresentar forte resistência e agressividade, além de proferir insultos e acusações contra os policiais.
Ainda segundo o registro da ocorrência, ele desferiu diversos chutes contra o vidro lateral do veículo oficial, causando danos à viatura.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelos crimes de desobediência, dano ao patrimônio público e resistência à prisão.