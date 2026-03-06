Uma ocorrência de briga familiar terminou com um homem detido e autuado por danos ao patrimônio público no bairro Jardim Marajoara, em Nova Odessa, na quinta-feira (5).

A equipe policial foi acionada para atender uma confusão em um apartamento na Avenida Rodolfo Kivitz.

No local, o solicitante informou que teve um desentendimento com um indivíduo que estava em sua residência, o qual aparentava estar sob efeito de entorpecentes e apresentava comportamento alterado.